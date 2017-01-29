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Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне

Спорт
29 января, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Спортсменка показала результат 2 минуты 5,14 секунды в финальном забеге на 800 метров
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Юлия Степанова

Юлия Степанова

© MICHAEL KAPPELER/EPA, архив

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова заняла седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в помещениях, который проходит в Бостоне.

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Спортсменка, выступающая под нейтральный флагом, показала результат 2 минуты 5,14 секунды.

Победу одержала американка Шарлин Липси, опередившая Степанову на 3,13 секунды. Второе место заняла эфиопка Хабитам Алему (отставание +0,37), третье - британка Линси Шарп (+0,87). В забеге участвовали восемь спортсменок, но одна не финишировала. Для Степановой этот старт стал первым в нынешнем сезоне.

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF разрешила принимать участие в международных соревнованиях только прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США.

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