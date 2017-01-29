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Команда Гретцки с Федоровым и Бибером победила команду Лемье в рамках Матча звезд НХЛ

Спорт
29 января, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 5:3
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Команда под руководством легендарного нападающего "Эдмонтона" Уэйна Гретцки обыграла команду знаменитого нападающего "Питтсбурга" Марио Лемье в рамках Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей заброшенной шайбой в пустые ворота отметился популярный канадский певец Джастин Бибер. В команде Гретцки также выступал бывший форвард "Детройта" и "Вашингтона" россиянин Сергей Федоров.

В матче принимали участие, в частности, актеры Кьюба Гудинг-младший и Тим Роббинс, хоккеисты Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Теему Селянне и другие.

Матч всех звезд НХЛ проходит 28-29 января в Лос- Анджелесе.

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