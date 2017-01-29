Чемпионат Европы по фигурному катанию: повторение пройденного

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /ТАСС/. Победители чемпионата Европы по фигурному катанию прошлого года защитили свои звания на прошедшем турнире в чешской Остраве в трех дисциплинах из четырех - россиянка Евгения Медведева и испанец Хавьер Фернандес - в одиночном катании, а французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон - в танцах на льду. В парном катании российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов принял эстафету у Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Всего российские фигуристы завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. На прошлом чемпионате Европы в Братиславе в активе россиян было семь медалей (два золота, серебро и четыре бронзы).

Рекордсменка Медведева

Турнир в одиночном женском катании завершился полным триумфом 17-летней Евгении Медведевой, которая установила два мировых рекорда. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 229,71 балла, перекрыв достижение представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. В произвольной программе россиянка обновила свой же рекорд (150,79), установленный на чемпионате мира 2016 года (150,10).

Второе место в Остраве заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), Мария Сотскова стала четвертой (192,52). Как и в прошлом году, россиянки могли претендовать на весь пьедестал, если бы не возвращение 29-летней итальянки Каролины Костнер. Из-за дисквалификации она пропустила почти два года, этот чемпионат Европы стал для нее первым турниром после Игр в Сочи.

В мужском одиночном катании по-прежнему нет равных испанцу Хавьеру Фернандесу, который выиграл пятое европейское первенство подряд (294,84). Его прокат в произвольной программе не был идеальным, и он это признал, однако запаса хватило для очередной убедительной победы. "Я обычный фигурист, а не машина", - скромно сказал триумфатор.

Россиянин Максим Ковтун год спустя (в Братиславе он был третьим) вернулся на второе место (266,80). В Остраве он сумел стабильно и без срывов откатать и короткую, и произвольную программу, с чем в последнее время у него случались проблемы. "Я рад, что сегодня удалось сломать барьер, который стоял передо мной. Верю, что если один раз получилось, то получится еще и еще", - сказал он.

Бронза досталась еще одному россиянину Михаилу Коляде (250,18), для которого это был второй чемпионат Европы, а медаль стала первой. Впрочем, сам он больше говорил о неудачном прокате, нежели о хорошем результате: "Если говорить о произвольной программе, то все прошло не так, как я планировал - падение с четверного лутца было ожидаемым, но срыв тройного акселя меня выбил конкретно. В целом есть над чем работать и куда расти", - отметил он.

Дебютант чемпионатов Европы 18-летний Александр Самарин занял восьмое место (230,87).

Российская гегемония в парном катании

Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар. На этот раз золото завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, для которых этот европейский триумф стал первым в карьере. Вторыми стали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (222,35), третьими - французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02). Другая российская пара Ксения Столбова/Федор Климов заняла четвертое место (216,51), Наталья Забияко и Александр Энберт - пятое (200,75).

Тарасова и Морозов отказались от элементов ультра-си из- за травмы партнерши, полученной на тренировке. "Мы старались не думать о травме, полученной на тренировке, - сказал Морозов. - Победа действительно далась нам тяжело, со своими какими-то нюансами и проблемами. Очень счастливы, что все так сложилось".

В танцах на льду пьедестал получился таким же, как и в прошлом году. Первыми стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), вторыми - итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64), третьими - россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186,56). Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место (166,93), Виктория Синицына и Никита Кацалапов - десятое (154,51).

"Все действительно откатали очень здорово - и итальянцы, и французы. Здорово, что есть такая конкуренция в Европе, это подстегивает работать еще больше. Если бы мы заняли третье место после короткой программы, то были бы больше удовлетворены результатом. А так как мы занимали первое место, опускаться всегда досаднее", - сказал Соловьев.

Вопросы к судьям

Одной из главных тем заключительного дня соревнований стало судейство в танцах на льду. Причиной тому стали оценки, выставленные российскому дуэту Степанова/Букин.

"Мы, правда, не знаем, почему такие оценки за твиззлы, за дорожку. По ощущениям реально вторая дорожка была лучше. В первой я заметила, что что-то не как обычно сделала, а вторая дорожка в самом конце программы, и по моим ощущениям, она была лучше. И почему она первого уровня, мы, если честно, пока недоумеваем", - сказала Степанова сразу после проката.

Тренеры пары Ирина Жук и Александр Свинин не стали разжигать скандал, но свое недоумение по поводу произошедшего высказали. "По всему турниру могу сказать, что ребята очень хорошо катались - и на тренировках, и на самих соревнованиях. В коротком танце они сделали все что могли, это был один из их лучших прокатов, в произвольном визуальных ошибок также не было. Что касается оценок, то попробуйте их сами объяснить, мы не компетентны в этом, не очень все понимаем", - сказал Свинин.

"Мы работаем, все говорят что пара выросла настолько, что она стала другого уровня, а результат у нас все хуже и хуже - это же парадокс. Это же уже невооруженным глазом видно", - добавила Жук.

Подводя краткие итоги чемпионата Европы, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков признал успешным выступление российских спортсменов. "У меня к катанию наших спортсменов претензий практически нет, по медалям все в порядке. Они катались хорошо - это самое главное. Вы знаете, что не все зависит от спортсменов", - сказал Горшков.

Следующий чемпионат Европы пройдет в Москве 15-21 января.