Тарасенко не смог поучаствовать в конкурсе на Матче звезд НХЛ из-за неудачи партнера

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не успел поучаствовать в конкурсе "эстафета мастерства" в рамках Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко, выступающий за Центральный дивизион, был заявлен третьим на первый этап эстафеты под названием "ван-таймер", где три игрока с разных позиций должны наносить броски сходу по воротам. Однако предшествующий россиянину защитник "Миннесоты" Райан Сутер долгое время не мог поразить ворота, из-за чего судья принял решение перейти к следующему этапу конкурса, не дав Тарасенко выполнить свой бросок.
В итоге победу в конкурсе, в который также входили этапы на контроль шайбы, технику, точность передач и броски вратарей по воротам, одержала команда Столичного дивизиона с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в составе.
Матч звезд НХЛ проходит 28-29 января в Лос-Анджелесе.