Команда Атлантического дивизиона одержала победу по итогам конкурсов Матча звезд НХЛ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Команда Атлантического дивизиона одержала общую победу в конкурсах мастер-шоу в рамках Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финальном конкурсе - серии буллитов команда Атлантического дивизиона победила команду Тихоокеанского со счетом 4:1. В составе проигравших свою попытку не реализовал российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров, а единственный точный бросок удался шестилетнему сыну нападающего "Анахайма" Райана Кеслера. Финалисты определялись после пяти конкурсов, по итогам которых Тихоокеанский дивизион набрал шесть очков, Атлантический опередил по дополнительным показателям Столичный (по пять очков), Центральный набрал три балла.

Кроме Кучерова из россиян в мастер-шоу приняли участие форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, которые выступали за Столичный дивизион, а также форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, представлявший Центральный дивизион.

ASG2017 Фото опубликовано Vladimir Tarasenko (@vt9191) Янв 28 2017 в 4:49 PST

В конкурсе "эстафета мастерства" самое быстрое время показал Столичный дивизион с Овечкиным в составе - 1.21,70 секунды. Тарасенко был заявлен третьим на первый этап эстафеты под названием "ван-таймер", где три игрока с разных позиций должны наносить броски сходу по воротам. Однако предшествующий Тарасенко защитник "Миннесоты" Райан Сутер долгое время не мог поразить ворота, из-за чего судья принял решение перейти к следующему этапу конкурса, не дав Тарасенко выполнить свой бросок.

Быстрейшим в забеге на скорость стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, преодолевший укороченную по сравнению с предыдущим годами дистанцию за 13,020 секунды, однако в забеге на полный круг ему не удалось побить рекорд форварда "Детройта" Дилана Ларкина (13,172). Кучеров выиграл свой забег против форварда "Коламбуса" Кэма Аткинсона, показав результат 13,160 секунды. В этом же конкурсе должен был участвовать Тарасенко, но в итоге на старт нет вышел.

Goalie goals are the best goals. #NHLAllStar pic.twitter.com/rS7KHmYbx0 — NHL (@NHL) 29 января 2017 г.

В новом конкурсе "четырех линий", пришедшем на смену традиционному соревнованию на самый красивый буллит, участникам предлагалось с разных дистанций двумя бросками попасть в выделенную часть ворот. Здесь отличился голкипер "Аризоны" Майк Смит, которому удалось от своих ворот попасть в маленькое отверстие в противоположных воротах; в конкурсе принял участие Кучеров, ни разу не попавший в цель. В конкурсе на точность бросков не было равных форварду "Питтсбурга" Сидни Кросби, который разбил все четыре мишени, расположенные по углам ворот, за 10,73 секунды. Самым сильным броском отметился защитник "Монреаля" Ши Уэббер (165,41 км/ч), который, тем не менее, не смог побить рекорд защитника "Бостона" Здено Хары (175,06); результат Овечкина в этом конкурсе составил 157,36 км/ч.