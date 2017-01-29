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Сборная России по фристайлу прибыла на Сахалин для тренировок

Спорт
29 января, 6:42 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 29, января. /ТАСС
Как рассказали ТАСС в пресс-службе минспорта региона, спортсмены пробудут на Сахалине до 8 февраля
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© EPA/JENS BUETTNER

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Сборная России по фристайлу прилетела на Сахалин для проведения тренировочных сборов в комплексе "Горный воздух". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства спорта региона Аксана Науменко.

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"Сегодня прибыла сборная страны по фристайлу в составе 14 человек для того, чтобы обкатать склоны и решить, подходит ли комплекс для дальнейшей подготовки сборной к Олимпийским играм 2018 года. Они пробудут здесь до 8 февраля, затем улетят в Корею на соревнования", - сказала она, добавив, что тренировки начнутся уже в воскресенье.

Как ранее сообщал ТАСС, горнолыжный комплекс "Горный воздух" стал тренировочной базой и для паралимпийской сборной страны по горнолыжному спорту, которые уже накануне приступили к тренировкам. Они пробудут на острове до 10 февраля и затем тоже отправятся в Корею на соревнования, а потом вернутся на Сахалин для участия в чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата, который пройдет с 23 по 27 февраля.

По словам Науменко, в горнолыжном комплексе "Горный воздух" создаются все условия для спортсменов и туристов. "В этом году созданы дополнительные две трассы на северном склоне, предназначенные для спортсменов, туристы, в основном, будут кататься на южном серпантине. Это сделано для удобства спортсменов и туристов, чтобы они не мешали друг другу", - пояснила она.

К концу этого года будет завершено строительство дополнительной ледовой площадки. Также к 2018 году будет полностью завершен биатлонный комплекс.

Комплекс "Горный воздух" имеет 14 трасс различного уровня сложности, как для туристов, так и для спортсменов. Высокое качество подготовки трасс и благоприятные климатические условия позволяют сохранять зимний сезон с декабря до середины апреля и проводить на курорте соревнования мирового уровня. К 2020 году планируется увеличить количество и протяженность трасс с 23 км до 85 км за счет близлежащих сопок.

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