Американский боксер Гарсия стал чемпионом мира в третьей весовой категории

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Известный американский боксер Майки Гарсия стал чемпионом мира в третьей весовой категории. Он завоевал титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг, выиграв в Лас- Вегасе (США, штат Невада) у черногорца Деяна Златичанина нокаутом в третьем раунде.

Гарсия уверенно завладел инициативой и с первых секунд обозначил превосходство над противником. Американец блестяще работал на контратаках и благодаря отменной реакции уходил от всех атак черногорца и действовал на опережение. Благодаря преимуществу в технике, скорости и работе ног Гарсия выглядел сильнее Златичанина. И уже в третьем раунде после трех сильных ударов черногорец оказался на полу, и рефери сразу же остановил поединок.

Ранее, в 2013-2014 годах, Гарсия владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в двух категориях - до 57,15 кг и до 58,9 кг. В июне 2016 года он вернулся на ринг после полуторагодичного перерыва, победив доминиканца Элио Рохаса техническим нокаутом в пятом раунде и получил право на бой с чемпионом мира. 29-летний американец по прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - теперь в его активе 36 побед (30 нокаутом).

32-летний Златичанин потерпел первое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он впервые не сумел защитить пояс, который завоевал в июне прошлого года. Черногорец стал известен мировой боксерской общественности после неожиданной победы над британцем Рикки Бернсом, а затем выиграл в США у другого фаворита, украинца Ивана Редкача.