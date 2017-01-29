Мутко: перед сборной России на Универсиаде стоят самые высокие задачи

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная России на Универсиаде в Алма-Ате будет решать самые высокие задачи. Об этом ТАСС сказал вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Церемония открытия Универсиады состоится в воскресенье, соревнования продлятся до 8 февраля.

"Мы уделяем большое внимание студенческому спорту. На Универсиаде выступают лидеры студенческого спорта, ближайший резерв национальной сборной, поэтому, как обычно, наша команда серьезно укомплектована, есть перспективные и уже серьезные спортсмены. Наша команда всегда была одним из лидеров студенческого спорта, поэтому, конечно, и в Алма-Ате перед нашей командой стоит задача бороться за самые высокие места и показать достойный результат", - сказал Мутко.

Собеседник ТАСС отметил, что предстоящие соревнования являются прекрасной возможностью проявить себя для ближайшего резерва сборной.

"Безусловно, эта Универсиада особенная. Это связано с тем, что в этом году пройдут чемпионаты мира по всем зимним видам спорта, много квалификационных стартов на Олимпийские игры. Поэтому многие наши лидеры, которые еще являются студентами, будут отдавать предпочтение чемпионату мира. Поэтому самый боевой состав мы выставить не можем, но у ближайшего резерва есть отличный шанс проявить себя", - заявил он.

"Организационные вопросы все решены, руководители назначены, все по плану и под контролем. Просто хочется пожелать ребятам удачи и напомнить, что они представляют нашу страну. А наши спортсмены всегда боролись и будут бороться за самые высокие места", - заключил вице-премьер.

На Универсиаде выступят около 2 тысяч спортсменов из 55 стран. Атлеты разыграют награды в 13 видах спорта на восьми спортивных объектах.