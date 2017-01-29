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"Голден Стэйт" разгромил "Клипперс" с разницей "+46" в матче НБА

Спорт
29 января, 8:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, в активе которого 43 очка за 28 минут
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Стефен Карри

Стефен Карри

© AP Photo/Ben Margot

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. "Голден Стэйт" разгромил "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 144:98 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри, в активе которого 43 очка за 28 минут. Карри в 18-й раз за последние три сезона набирает по 40 и более очков за матч, выше него в данном списке значатся лишь атакующий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден (28 игр) и разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук (20).

У гостей, которые выступают без выбывшего из-за травмы большого пальца основного разыгрывающего Криса Пола, наибольшую результативность продемонстрировал тяжелый форвард Блэйк Гриффин (20 очков за 22 минуты), который и сам лишь недавно восстановился от повреждения.

"Голден Стэйт" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, одержав 40 побед в 47 встречах. "Клипперс" идут четвертыми, победив в 30 из 48 матчах.

В параллельном матче "Бостон" в овертайме со счетом 112:108 в гостях обыграл "Милуоки". Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей, один из самых низких игроков лиги (рост 175 см) Айзея Томас, который набрал 37 очков за 40 минут. Томас набирает по 20 и более очков за матч в 31 встрече кряду, он вышел на второе место в истории "Бостона" по данному показателю, уступая лишь известному легкому форварду Джону Хавличеку (40), выступавшему на всем протяжении карьеры за "Бостон" в 60-70-х годах. У хозяев самым результативным стал легкий форвард, участник стартовой пятерки (впервые в карьере) Матча всех звезд НБА - 2017 Яннис Адетокунбо (21 очко), кроме того, в составе "Милуоки" сразу шесть игроков набрали по 10 и более очков за встречу.

Остальные результаты игрового дня:

"Шарлотт" - "Сакраменто" - 106:109;

"Майами" - "Детройт" - 116:103;

"Миннесота" - "Бруклин" - 129:109;

"Финикс" - "Денвер" - 112:123;

"Юта" - "Мемфис" - 95:102.

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