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Глава РССС Сейранов: сборная России на Универсиаде нацелена на первое общекомандное место

Спорт
29 января, 9:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Президент Российского студенческого спортивного союза отметил, что и второе место будет считаться достойным результатом
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МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборная России на Универсиаде в Казахстане намерена занять первое место в общекомандном зачете. Об этом ТАСС сообщил глава Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

Церемония открытия Универсиады состоится в воскресенье, соревнования продлятся до 8 февраля.

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"Мы всегда ставим самые высокие задачи, никто не ездит на соревнования, чтобы проиграть. Нацелены только на победу, но как получится - рассудят соревнования, это спорт, сложно предугадать результат. Трудно предсказать, каких спортсменов привезут другие сборные, даже на уровне студенческих команд, но нам надо показать на данный момент времени свой лучший результат", - сказал Сейранов.

"Понятно, что сборная Казахстана выставит сильнейший состав, и они будут целиться на первое место в общекомандном зачете. Мы никогда не опускались ниже второго за последние 10-11 лет. Думаю, если станем вторыми в Казахстане, то это будет достойный результат, но нацелены мы, конечно, победить и обойти Казахстан в общекомандном зачете и стать первыми", - подытожил Сейранов.

На Универсиаде выступят около 2 тысяч спортсменов из 55 стран. Атлеты разыграют награды в 13 видах спорта на 8 спортивных объектах.

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