Мэйуэзер считает, что его бой с Макгрегором по правилам бокса состоится

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший считает, что его поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором по правилам бокса состоится. Слова спортсмена приводит британская газета Mirror.
В январе в СМИ появилась информация, что Мэйуэзер предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя. Позднее Дэйна Уайт, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в рамках которого выступает Макгрегор, предложил обоим бойцам по $25 млн, однако американец не воспринял это всерьез, назвав Уайта шутником.
"Болельщики хотят этого боя, просят его, это развлечение, - сказал Мэйуэзер. - Так что давайте дадим им то, что они хотят. Я думаю, что наш бой с Макгрегором произойдет, и я получу то, что должен получить".
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.
28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.