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Макгрегор уверен, что бой с Мэйуэзером состоится в конце 2017-го - начале 2018 года

Спорт
29 января, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Боец смешанного стиля в скором времени собирается получить боксерскую лицензию
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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© Julio Cortez/AP, архив

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший проведет поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором по правилам бокса в конце 2017 года или в начале 2018-го. Такое мнение выразил ирландский спортсмен, слова которого приводит портал Worldboxingnews.

В январе в СМИ появилась информация, что Мэйуэзер предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя. Позднее Дэйна Уайт, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в рамках которого выступает Макгрегор, предложил обоим бойцам по $25 млн, однако американец не воспринял это всерьез, назвав Уайта шутником.

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"Я считаю, что это будет первый бой на миллиард, - сказал Макгрегор. - Думаю, это произойдет в конце нынешнего или в начале следующего года".

"Поеду в Лас-Вегас и получу боксерскую лицензию, - заявил ирландец. - И тогда посмотрим, чего стоит Флойд. Надеюсь, следующий бой проведу по правилам бокса".

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.

28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

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