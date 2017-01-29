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Тарасенко считает, что мастер-шоу Матча звезд НХЛ было затянутым

Спорт
29 января, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Россиянин должен был принять участие в одном из конкурсов мастер-шоу, однако курьезный случай помешал ему сделать это
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Александр Овечкин и Владимир Тарасенко

Александр Овечкин и Владимир Тарасенко

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было затянутым, необходимо было сделать больший упор на технические элементы. Такое мнение высказал российский форвард "Сент- Луиса" Владимир Тарасенко, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

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Россиянин должен был принять участие в одном из конкурсов мастер-шоу, однако курьезный случай помешал ему сделать это. Тарасенко был заявлен третьим на первый этап эстафеты под названием "ван-таймер", где три игрока с разных позиций должны наносить броски сходу по воротам, однако предшествующий Тарасенко защитник "Миннесоты" Райан Сутер долгое время не мог поразить ворота, из-за чего судья принял решение перейти к следующему этапу конкурса, не дав Тарасенко выполнить свой бросок.

"Была хорошая атмосфера, есть русские ребята, было с кем поговорить, - сказал Тарасенко. - Надеюсь, смогли порадовать болельщиков. Может, немного затянуто было сегодня, надо внести больше технических элементов".

Матч звезд НХЛ проходит 28-29 января в Лос-Анджелесе.

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