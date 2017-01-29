Тестирование паспортов болельщиков планируется на матчах "Рубина" с "Уфой" и ЦСКА

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тестирование выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на "Казань-Арене" планируется на матчах казанского "Рубина" с "Уфой" и московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Матч 27-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Уфой" состоится 6 мая. С ЦСКА казанский клуб сыграет во встрече 29-го тура 17 мая.

"У нас будут два тестовых матча в мае: "Рубин" - "Уфа" и "Рубин" - ЦСКА. Это значит, что все сервисы мы будем максимально апробировать в этих играх на "Казань-Арене". Это встречи РФПЛ, но все службы будут работать как на Кубке конфедераций. Постараемся смоделировать эти матчи, как это будет летом на играх Кубка с точки зрения безопасности, логистики, сервисов и так далее", - сказал Леонов.

"Мы планируем, особенно на матче с ЦСКА, сделать перекрытия как на Кубке конфедераций, пешеходную зону до арены, будут работать в нужном количестве стюарды, контролеры-распределители. Также мы планируем протестировать Fan ID. Пока что находимся в диалоге с Минсвязью, решаем, как это будет: либо весь стадион, либо какая-то часть", - добавил министр спорта региона.

По его словам, введение выдачи паспорта болельщика будет, скорее всего, секторальным. "Это регулярный матч и заставлять всех заполнять эти формы достаточно проблематично. Мы определим для себя какую-то часть зрителей и им сделаем паспорт болельщика, чтобы можно было проверить систему контроля доступа, как это все работает", - заявил собеседник ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В столице Татарстана пройдут три матча группового этапа: Португалия - Мексика (18 июня), Германия - Чили (22 июня) и Мексика - Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча.