Медведева после общения с Костнер поставила себе цель выучить пять языков

ОСТРАВА /Чехия/, 29 января. /Спец.корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева после общения с итальянкой Каролиной Костнер на чемпионате Европы в Остраве поставила перед собой цель выучить пять языков. Об этом Медведева рассказала корреспонденту ТАСС.

17-летняя Медведева в Остраве защитила звание чемпионки Европы, установив при этом два рекорда - по количеству баллов в произвольной программе и в сумме. По словам Медведевой, одним из главных впечатлений турнира стало возвращение после двухлетнего перерыва из-за дисквалификации итальянки Каролины Костнер, за выступлениями которой россиянка наблюдала еще в детстве.

"На вручении малых медалей я спросила у нее, сколько языков она знает. Каролина ответила, что пять. Я поняла, что это одна из целей в моей жизни. Знать пять языков - это круто", - сказала Медведева.

"Что касается моего английского, то я стараюсь учить его. Делаю это стихийно - раз слово услышу, два слово запомню. Получается разговорный английский", - добавила она.

Комплименты не принимаю близко к сердцу

Сама Костнер с восхищением говорила о Медведевой, отмечая прежде всего ее работоспособность и умение сконцентрироваться в нужный момент. "Я никогда не воспринимаю комплименты близко к сердцу, всегда смущаюсь, когда мне говорят что-то подобное, - призналась Медведева. - Чаще всего я просто так не считаю. Мне приятно, но бывает иногда неловко".

"Я бы, наверное, согласилась со способностью концентрироваться, - отметила Медведева. - Перед соревнованиями порой веду себя действительно очень странно. Я делаю то, что требует моя душа. Не мысли, не тело, а именно душа".

По словам Медведевой, настроиться перед соревнованиями ей помогает музыка. "Есть какие-то порывы и эмоции, когда я просто включаю музыку и начинаю про себя петь. То же самое было и здесь", - сказала она.

После произвольного проката Медведева призналась, что она была абсолютно спокойна и получала удовольствие от всего происходящего. "Бывают моменты, когда я возвращаюсь в свой прокат в произвольной программе и понимаю, что действительно получила удовольствие. Наверное, я даже зарядилась энергией после этого чемпионата Европы. Я чувствовала поддержку публики, и мне это помогло спокойно выступать", - отметила Она.

"Чемпионат Европы запомнится своей атмосферой, - продолжила Медведева. - Я была здесь, в Остраве, два года назад на юниорском этапе Гран-при. Когда вернулась, почувствовала ностальгию, потому что у меня остались воспоминания. Мне было приятно стоять на пьедестале здесь".

Тренер задает только один вопрос: "Зачем?"

Специалисты отмечают, что правила ограничивают Медведеву и исполнением дополнительных каскадов, как это было и на чемпионате России в Челябинске, она это подчеркивает. Порой складывается впечатление, что самое сложное в прокате для Медведевой - уберечь себя от этого хулиганства. "На самом деле для меня самое сложное в программе - соединить две части, техническую и компоненты. Не перебрать с эмоциями, но и не недобрать их, то есть необходимо найти баланс", - подчеркнула фигуристка.

Медведева заверила, что на исполнение каких-то неординарных элементов она идет абсолютно осознанно. "В произвольной программе я хотела сделать сальхов-тулуп- тулуп, и я абсолютно осознанно на это заходила. Какого-то затуманенного сознания у меня не было", - отметила Медведева.

"Решение приняла непосредственно во время проката. Я понимала, что у меня программа довольно-таки чистая, и в последних двух элементах хотелось сделать что-то такое", - добавила Медведева.

По словам фигуристки, реакция тренера на подобные решения сводится к одному вопросу: "Зачем?" "Если можно, то почему нет, - отвечает Медведева. - Тренер предупреждает. Я не знаю, продолжу ли это делать".

Помимо уже упомянутых рекордов, Медведевой в Остраве покорилось еще одно достижение. На тренировке перед произвольной программой она впервые исполнила каскад из четырех тройных прыжков. "Это очень сложно и отнимает очень много сил. В прокате на это сил не хватает", - отметила Медведева.

"Я думаю, что не буду идти на это, - продолжила она. - Каскад из четырех прыжков вообще никто никогда не делал. Даже 3-2-2-2. Просто я попробовала это на тренировке".

На чемпионате мира буду соперничать сама с собой

Следующий крупный старт запланирован на конец марта - в Хельсинки пройдет чемпионат мира. "Я не буду участвовать ни в каких шоу, просто будет продолжаться подготовка в том же самом русле. Мой главный конкурент? Он сидит у меня внутри", - сказала Медведева.

По ее словам, изменений в программе к чемпионату мира не будет. "Считаю, что мне нужно доработать эту программу. Подкорректировать ее", - пояснила Медведева.

Что касается чемпионата Европы, то защищать титул Медведевой предстоит через год в Москве. "Действительно, когда выходишь на домашние соревнования, чувствуешь поддержку, но вместе с этим ощущаешь особые ожидания людей. Не могу сказать, что это давит, это даже не чувство ответственности, это что-то другое. В прошлый раз, на Cup of Russia, я подзажалась", - призналась фигуристка.

"Может быть, я должна была себя перенастроить, и я понимаю, что это сделать возможно. Видимо, в прошлый раз у меня не совсем это получилось. Будем работать над этим. Я уже давно узнала, что следующий чемпионат Европы будет в Москве, и к этому готова", - сказала чемпионка в заключение.