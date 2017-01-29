Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в "Анжи"

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в "Анжи". Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

"Информация о переговорах с ними соответствует действительности. Вероятность их перехода очень высока, рассматривается вариант аренды", - сказал Абдулаев.

В текущем сезоне Брызгалов провел за "Терек" четыре матча в чемпионате России. Дьяков первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в "Томи", за которую выходил на поле в 14 играх первенства страны.