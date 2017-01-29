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ФК "Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"

Спорт
29 января, 12:08 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, января. /ТАСС
По словам генерального директора махачкалинского клуба Саида Абдулаева, стадион "Динамо" не готов для сертификации в премьер-лиге
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Болельщики "Анжи"

Болельщики "Анжи"

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Анжи" до конца нынешнего сезона будет проводить домашние матчи на стадионе "Анжи-Арена". Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

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"Действующий договор со стадионом "Анжи-Арена" - дорогостоящий для нас, - сказал Абдулаев. - Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион "Динамо" не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса".

В настоящий момент клуб арендует стадион "Анжи-Арена", на котором и проводит домашние матчи.

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