ФК "Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Анжи" до конца нынешнего сезона будет проводить домашние матчи на стадионе "Анжи-Арена". Об этом ТАСС заявил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

"Действующий договор со стадионом "Анжи-Арена" - дорогостоящий для нас, - сказал Абдулаев. - Говорить о том, что сейчас будет какой-то переезд, неправильно. Стадион "Динамо" не готов для сертификации в премьер-лиге. Мы будем изучать этот вопрос, дадим техзадание, посчитаем затраты, а после этого, наверное, уже в конце сезона, вернемся к обсуждению данного вопроса".

В настоящий момент клуб арендует стадион "Анжи-Арена", на котором и проводит домашние матчи.