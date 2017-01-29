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Шишкин: воспринял как профессионал решение "Локомотива"

Спорт
29 января, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
В субботу было объявлено, что защитник до конца сезона будет выступать на правах аренды в "Краснодаре"
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Роман Шишкин

Роман Шишкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение московского футбольного клуба "Локомотив" выставить защитника Романа Шишкина на трансфер игрок воспринял как профессионал. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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В начале января "Локомотив" объявил, что Шишкин, как и еще четыре игрока, не полетит на первый сбор команды, а клуб не прочь расстаться с ним. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин, комментируя решение для ТАСС, отметил, что не может предоставить этим футболистам регулярную игровую практику, в которой они нуждаются. В субботу было объявлено, что Шишкин до конца сезона будет выступать на правах аренды в "Краснодаре".

"Отнесся к этому решению как профессионал, - рассказал Шишкин. - В декабре меня уведомили, что я не еду на первый сбор и могу вести переговоры с другими клубами. На меня вышли представители "Краснодара", и мы договорились об аренде до конца сезона".

На вопрос, каким он видит свое будущее с учетом того, что "Локомотив" дал ему понять, что не нуждается в его услугах, Шишкин ответил: "Знаете, меня многое связывает с "Локомотивом": я провел там шесть с половиной лет, выиграл Кубок страны, медали чемпионата. После аренды вернусь в "Локомотив", а там как сложится, жизнь покажет. Контракт у меня будет действовать еще два года".

В текущем сезоне 30-летний Шишкин принял участие в 12 играх "Локомотива" (9 в стартовом составе).

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