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Бекбулатов и Касумов стали победителями турнира по борьбе имени Ивана Ярыгина

Спорт
29 января, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Российские борцы завоевали в общей сложности семь золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские борцы Ильяс Бекбулатов и Исраил Касумов завоевали золотые медали в заключительный день турнира памяти Ивана Ярыгина, который проходил в Красноярске.

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Бекбулатов в весовой категории до 65 кг в решающей схватке победил соотечественника Чермена Валиева. Третье место досталось еще одному россиянину Алану Гогаеву и Мухамадмехти Еганехджафари из Ирана. Касумов в финале весовой категории до 70 кг оказался сильнее соотечественника Заурбека Сидакова, бронза - у россиян Магомедхабиба Кадимагомедова и Алибека Акбаева.

В весовой категории до 97 кг победителем стал американец Кайл Снайдер, в финале победивший россиянина Расула Магомедова. Третье место разделили еще один спортсмен из России Юрий Белоновский и иранец Хоссейн Ромезаниан.

Всего на гран-при Ивана Ярыгина, общий призовой фонд которого составил 6,4 млн рублей, принимали участие спортсмены из 18 стран. Российские борцы завоевали в общей сложности семь золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Иван Ярыгин - знаменитый советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры - главный тренер сборной СССР по вольной борьбе. В октябре 1997 года Ярыгин погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае. Первый турнир на призы Ивана Ярыгина прошел в 1990 году.

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