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Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМ

Спорт
29 января, 13:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Глава Федерации спортивной борьбы России доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда
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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Результаты турниров памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина помогут главным тренерам сборной России сформировать состав команды на Кубки мира по греко-римской и вольной борьбе. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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В январе состоялись два международных турнира: памяти Ивана Поддубного в Москве (греко-римская борьба) и имени Ивана Ярыгина в Красноярске (вольная борьба).

"Турниры международные - это подготовка к чемпионату Европы. Отрадно другое, молодые ребята наступают и претендуют на места в основной сборной, на право выступать на чемпионате Европы. Турниры памяти Ивана Поддубного и имени Ивана Ярыгина дали много ответов насчет формирования составов на Кубок мира. А если нам удастся весь этот потенциал реализовать, то мы можем к Олимпиаде в Токио иметь боеспособную команду, доволен тем, что в сборной конкурентоспособная среда", - сказал Мамиашвили.

Кубки мира по вольной и греко-римской борьбе пройдут в Иране с 16 по 17 февраля и с 16 по 17 марта соответственно.

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