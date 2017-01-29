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"Шахтер" объявил об аренде футболиста Будковского в "Анжи"

Спорт
29 января, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нападающий украинского футбольного клуба "Шахтер" Филипп Будковский перешел в российский "Анжи" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину сезона Будковский также провел в аренде в "Анжи". В составе махачкалинской команды он провел 19 матчей в различных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

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