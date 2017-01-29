"Шахтер" объявил об аренде футболиста Будковского в "Анжи"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нападающий украинского футбольного клуба "Шахтер" Филипп Будковский перешел в российский "Анжи" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину сезона Будковский также провел в аренде в "Анжи". В составе махачкалинской команды он провел 19 матчей в различных турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.