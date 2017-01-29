Тедеев доволен выступлением сборной РФ на турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев остался доволен результатом выступления национальной команды на турнире имени Ивана Ярыгина. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы довольны, с учетом того, что мы освободили от выступления чемпионов и призеров Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро. Исходя из этого, мы свои позиции сохранили, за исключением весовой категории до 97 кг. В целом же вторые и третьи номера сборной выступили хорошо. В весовой категории до 67 кг ребята сделали серьезную заявку и показали красивую борьбу", - сказал Тедеев.

Турнир имени Ивана Ярыгина проходил в Красноярске и завершился в воскресенье 29 января.