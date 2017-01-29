Тренер: состав сборной России по вольной борьбе на КМ будет объявлен 8-9 февраля

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МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Состав сборной России по вольной борьбе на Кубок мира будет объявлен 8-9 февраля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев.
"На Кубок мира мы объявим состав 8-9 февраля. А 14 числа отправимся на турнир", - сказал Тедеев.
Кубок мира по вольной борьбе пройдет с 16 по 17 февраля в Иране.