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Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России

Спорт
29 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мельгарехо может продолжить карьеру в составе московского "Локомотива"
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Лоренцо Мельгарехо

Лоренцо Мельгарехо

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Парагвайский нападающий футбольного клуба "Спартак" Лоренцо Мельгарехо останется в команде и постарается завоевать золотые медали чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Хуан Апплеярд.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мельгарехо может продолжить карьеру в составе московского "Локомотива".

"Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне", - сказал Апплеярд.

Мельгарехо перешел в "Спартак" в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.

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