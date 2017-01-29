Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian OpenСпорт 29 января, 15:16
ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе ПреппераСпорт 29 января, 15:06
Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНРМеждународная панорама 29 января, 14:45
Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом РоссииСпорт 29 января, 14:45
Тедеев доволен выступлением сборной РФ на турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбеСпорт 29 января, 14:20
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в МосквеПроисшествия 29 января, 14:14
НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лигиСпорт 29 января, 13:33
Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМСпорт 29 января, 13:28
Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00Происшествия 29 января, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Парагвайский нападающий футбольного клуба "Спартак" Лоренцо Мельгарехо останется в команде и постарается завоевать золотые медали чемпионата России. Об этом ТАСС рассказал агент футболиста Хуан Апплеярд.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мельгарехо может продолжить карьеру в составе московского "Локомотива".
"Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренцо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне", - сказал Апплеярд.
Мельгарехо перешел в "Спартак" в 2016 году, в текущем сезоне он провел за клуб 15 матчей, в которых забил один гол.