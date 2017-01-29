ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Преппера

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian OpenСпорт 29 января, 15:16
ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе ПреппераСпорт 29 января, 15:06
Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНРМеждународная панорама 29 января, 14:45
Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом РоссииСпорт 29 января, 14:45
Тедеев доволен выступлением сборной РФ на турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбеСпорт 29 января, 14:20
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в МосквеПроисшествия 29 января, 14:14
НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лигиСпорт 29 января, 13:33
Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМСпорт 29 января, 13:28
Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00Происшествия 29 января, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ПСВ в настоящий момент не ведет переговоры с санкт-петербургским "Зенитом" о переходе полузащитника голландского клуба Дэйви Преппера. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс.
"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде.
"Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом, - сказал Слегерс. - Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов".
Сам игрок заявил, что готов обсудить условия контракта с "Зенитом", если клубы договорятся о сумме трансфера.
Центральный полузащитник в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил пять мячей. Еще один раз он отличился в Лиге чемпионов.