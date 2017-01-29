ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Преппера

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ПСВ в настоящий момент не ведет переговоры с санкт-петербургским "Зенитом" о переходе полузащитника голландского клуба Дэйви Преппера. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс.

"Зенит", по сообщениям голландских СМИ, предлагал за 25-летнего футболиста €14 млн, однако ПСВ отказался от сделки, потребовав за игрока не менее 20 млн. Главный тренер клуба Филипп Коку подчеркивал, что рассчитывает сохранить Преппера в команде.

"Прежде чем вести переговоры с игроком, "Зенит" должен обсудить условия перехода с нашим клубом, - сказал Слегерс. - Однако на данный момент между клубами нет никаких контактов".

Сам игрок заявил, что готов обсудить условия контракта с "Зенитом", если клубы договорятся о сумме трансфера.

Центральный полузащитник в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил пять мячей. Еще один раз он отличился в Лиге чемпионов.