Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 в финале Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

Встреча продолжалась 3 часа 38 минут.

Этот матч стал 35-й очной встречей Надаля и Федерера. В данном противостоянии преимущество у испанца - 23:12. В финалах турниров серии Большого шлема спортсмены играли друг против друга девять раз, шесть побед на счету Надаля, три - у Федерера.

Этот титул стал для швейцарского теннисиста 89-м в карьере. 18 из них он завоевал на турнирах Большого шлема, что является рекордом среди мужчин. В активе испанца 14 титулов Большого шлема, по этому показателю он делит второе место с американцем Питом Сампрасом. Всего Надаль завоевал за карьеру 69 трофеев.

Победа на Australian Open 2017 года стала для Федерера пятой на этом турнире. По этому показателю он занимает второе место, лидерство у серба Новака Джоковича (шесть). Надаль выигрывал Australian Open один раз. В 2009 году он в решающем матче обыграл Федерера.

Швейцарец стал вторым теннисистом в истории, который заработал $100 млн призовых. Перед началом Australian Open, по итогам которого он получил $3,7 млн, на счету швейцарца было $98 млн $830 тысяч $825, заработанных на турнирах. Первым таким теннисистом стал Джокович. На счету Надаля теперь $80 млн $637 тысяч $302.