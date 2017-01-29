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"Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Фарфаном

Спорт
29 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Детали соглашения с 32-летним перуанцем не разглашаются
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Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан

© EPA/JONAS GUETTLER

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о заключении контракта с перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Детали соглашения с 32-летним перуанцем не разглашаются.

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.

Ранее в зимнее трансферное окно "Локомотив" отдал в аренду нападающего Эсекьеля Хенти, а также объявил, что готов расстаться с форвардом Петаром Шкулетичем.

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