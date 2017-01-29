Источник: футболист ЦСКА Траоре продолжит карьеру в "Бешикташе"

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист российского ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат "Монако", продолжит карьеру в турецком "Бешикташе". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Траоре переходит в аренду в "Бешикташ" до конца сезона", - сказал источник.

Траоре перешел в ЦСКА из "Монако", которому принадлежат права на нападающего, летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщал, что игрок может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.

В текущем чемпионате России 26-летний форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".