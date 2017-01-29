Нижегородцы отметили 500 дней до старта ЧМ-2018 игрой "По пути болельщика!"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Около 100 человек приняли участие в шествии по пути болельщиков в Нижнем Новгороде в честь 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили ТАСС в дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий региона.

Круглую дату до начала турнира в городе решили отметить игрой "По пути болельщика!". Участники прошлись по центральным площадям - Горького, Минина и Пожарского, а также главной улице города - Большой Покровской, соревнуясь в различных играх на футбольную тему.

"Собралось около 100 человек, мы их разделили на шесть команд, капитанами которых стали послы Нижнего Новгорода на чемпионате мира - бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, ведущий и комментатор телеканала "Матч ТВ" Павел Занозин, а также игроки ФК "Олимпиец" Антон Хазов, Артем Абрамов и Егор Евтеев", - рассказал руководитель отдела по связям с общественностью дирекции Андрей Сорвачев.

По его словам, участники команд состязались в точности ударов по воротам, продемонстрировали свои творческие способности, а также блеснули знаниями в области футбола и его истории. В конце они все вместе собрали большой пазл с изображением Нижнего Новгорода как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мы стараемся уже сейчас создавать праздничную атмосферу грядущего чемпионата на главных площадях и улицах Нижнего Новгорода, где будут собираться болельщики и гости города в дни мундиаля. Поэтому и был выбран такой формат мероприятия", - отметил Сорвачев. Все участники тематической игры получили памятные сувениры.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.