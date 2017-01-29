Агент: футболист Траоре ждет момента подписания контракта с "Бешикташем"

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского ЦСКА Ласина Траоре ждет момента подписания контракта с турецким "Бешикташем". Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк.

Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. В воскресенье источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что Траоре продолжит карьеру в "Бешикташе".

"Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть", - сказал Селюк.

В текущем чемпионате России форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".