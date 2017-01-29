Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: футболист Траоре ждет момента подписания контракта с "Бешикташем"

Спорт
29 января, 16:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Права на нападающего принадлежат футбольному клубу "Монако"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского ЦСКА Ласина Траоре ждет момента подписания контракта с турецким "Бешикташем". Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк.

Смотрите также
Ласина Траоре
Источник: футболист ЦСКА Траоре продолжит карьеру в "Бешикташе"

Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. В воскресенье источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что Траоре продолжит карьеру в "Бешикташе".

"Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть", - сказал Селюк.

В текущем чемпионате России форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Евгения Медведева с золотой медалью чемпионата Европы по фигурному катанию 2017 года
10
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
2
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
3
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
4
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
5
Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
Темы дня
Реклама