Агент: футболист Траоре ждет момента подписания контракта с "Бешикташем"

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МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист московского ЦСКА Ласина Траоре ждет момента подписания контракта с турецким "Бешикташем". Об этом ТАСС сообщил агент 26-летнего нападающего Дмитрий Селюк.
Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. В воскресенье источник, знакомый с ситуацией, рассказал ТАСС, что Траоре продолжит карьеру в "Бешикташе".
"Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть", - сказал Селюк.
В текущем чемпионате России форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".