Проблемы в стартовом разгоне помешали саночнику Павличенко побороться за медали ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион Европы 2017 года россиянин Семен Павличенко в воскресной гонке чемпионата мира по санному спорту не сумел завоевать награду из-за того, что недостаточно хорошо разогнался на стартовом отрезке. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Павличенко в итоге занял только пятое место. Победителем стал австриец Вольфганг Киндль, серебро досталось россиянину Роману Репилову, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.

"Сегодня я не очень хорошо отработал на стартовом отрезке, а по самой трассе проходил без ошибок, хотя небольшие помарочки, конечно, были. Поэтому я и остался сегодня без медали", - считает Павличенко.

"Успех Киндля неслучаен, - продолжил собеседник ТАСС. - Это очень хороший спортсмен, и на всех трассах он выступает довольно неплохо. А дома у него изначально было преимущество. Вольфганг сегодня ехал очень красиво и по идеальной траектории".

Павличенко - чемпион мира 2015 года в латвийской Сигулде.