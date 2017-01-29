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ВФЛА: информатору WADA Степановой навязывают мнение о грозящей в России опасности

Спорт
29 января, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
В субботу, после выступления на турнире в американском Бостоне, Степанова сообщила, что не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя менее защищенной, находясь в Европе
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© MICHAEL KAPPELER/EPA, архив

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии Степановой навязывают мнение о том, что в России ее жизни угрожает опасность. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов.

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В субботу, после выступления на турнире в американском Бостоне, Степанова сообщила, что не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя менее защищенной, находясь в Европе.

"Удивляет, что человек нагадил, убежал и теперь говорит о том, что его должны были иначе воспринять: я считаю, что ей навязывают такое мнение. В России она родилась, выросла, добилась определенных успехов, а теперь из-за угла обвиняет людей, не имея веских доказательств. Ладно, если она говорит про себя, но зачем обвинять других, не обладая точной информацией? И при этом говорить, что ее жизнь в опасности", - сказал Сильнов.

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В субботу Степанова впервые вышла на старт в нынешнем сезоне, заняв седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в помещениях. В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании АРД, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг".

В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией ВФЛА и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF разрешила принимать участие в международных соревнованиях только прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США.

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