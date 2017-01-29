Тренер: состав сборной России по биатлону на ЧМ будет объявлен 30 января

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МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет объявлен 30 января на тренерском совете. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Касперович.
В воскресенье завершился чемпионат Европы в Польше, на котором сборная России завоевала шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.
"Пока о составе говорить рано, завтра у нас соберется тренерский штаб и мы определимся об окончательном составе на чемпионат мира. Есть ряд вопросов по женской и мужской команде. Есть вопросы и по эстафете", - сказал Касперович.
Чемпионат мира пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.