Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕ

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Тренер Касперович считает удачным выступление сборной России по биатлону на ЧЕСпорт 29 января, 17:24
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МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Сборная России по биатлону показала хороший результат и удачно выступила на чемпионате Европы, который завершился в польском городе Душники-Здруй. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер национальной команды Александр Касперович.
Сборная России завоевала шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете.
"Что касается итогов выступления сборной на чемпионате Европы, то естественно, медали, которые мы завоевали, говорят о том, что команда очень хорошо подошла к старту и удачно выступила - давно такого не было. Многие сборные приехали сильными составами - Болгария, сильная команда у Чехии, польская команда, Украина. Меня очень радует, что наши спортсмены конкурентноспособные, считаю, что это очень удачное выступление и хороший результат", - сказал Касперович.
Чемпионат Европы завершился в воскресенье.