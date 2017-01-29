Американец Уэсли Со стал победителем шахматного супертурнира в Нидерландах

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Американский шахматист Уэсли Со стал победителем традиционного супертурнира в Вейк-ан- Зее (Нидерланды).
В матче заключительного, 13-го тура Со обыграл россиянина Яна Непомнящего. Американец набрал девять очков и стал недосягаемым для остальных игроков. Остальные матчи последнего туре еще продолжаются.
Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.