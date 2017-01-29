Тренер: биатлонисту Логинову рано выдавать авансы

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович считает, что Александру Логинову еще рано выдавать авансы. Таким мнением с ТАСС поделился сам специалист.

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы в Польше Логинов завоевал три золотых и одну серебряную медаль.

"Александр выступил на высоком уровне и показал очень высокую скорость, плюс стрелковая подготовка у него находится на самом достойном уровне. Сейчас, конечно, рано давать Саше какие-то авансы, он ведет подготовку, тем более было два пропущенных сезона. Посмотрим, в каком состоянии он будет в дальнейшем", - сказал Касперович.

Ранее главный тренер сборной сообщил ТАСС, что состав национальной команды на стартующий в Австрии 9 февраля чемпионат мира будет объявлен 30 января.