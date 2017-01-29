Гандболистки "Астраханочки" проиграли "Тюрингеру" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Астраханочка" проиграл немецкому "Тюрингеру" со счетом 22:34 в гостевом матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов.

В турнирной таблице 2-й группы "Астраханочка" занимает последнее, шестое место, не одержав в пяти матчах ни одной победы, "Тюрингер" идет пятым. В плей-офф турнира выходят по четыре команды из каждой группы.

В следующем матче "Астраханочка" на своей площадке примет черногорский клуб "Будучность", "Тюрингер" в гостях сыграет с венгерским "Ференцварошем". Обе встречи пройдут 4 февраля.