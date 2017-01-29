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Экипаж Стульнева стал бронзовым призером этапа КМ в Кенигзее в турнире бобов-четверок

Спорт
29 января, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Первое место заняла немецкая четверка Йоханнеса Лохнера
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Экипаж Алексея Стульнева

Экипаж Алексея Стульнева

© EPA/KERSTIN JOENSSON

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский экипаж Алексея Стульнева занял третье место в турнире бобов-четверок на шестом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Кенигзее. Его результат по сумме двух попыток - 1 минута 37,49 секунды.

Первое место заняла немецкая четверка Йоханнеса Лохнера (1.37,17), второе - другой экипаж из Германии Нико Вальтера (1.37,43).

Накануне в турнире бобов-двоек Стульнев и Максим Белугин стали четвертыми, победили немцы Лохнер и Джошуа Блум.

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