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Игрок клуба: руководство ВК "Динамо" не выполнило обещание закрыть долги перед командой

Спорт
29 января, 18:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Ранее стало известно, что "Динамо" бойкотировало матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками
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Мария Перепелкина

Мария Перепелкина

© Елена Нагорных/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Руководство волейбольного клуба "Динамо" (Краснодар) не выполнило обещание закрыть долги перед игроками до конца месяца. Об этом ТАСС сообщила игрок команды Мария Перепелкина.

Ранее стало известно, что "Динамо" бойкотировало матч чемпионата России против одноименного клуба из Казани из-за задолженностей перед игроками.

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"Причины все те же самые, нам не платят деньги. Нам обещали, что в течение этого месяца нам выплатят деньги, но как видите - уже конец месяца, а денег все нет, ситуация не меняется. Приходил директор клуба и говорил, что деньги переведены, но почему-то они до нас не доходят и в чем причина никто не может сказать, нет никаких сроков, вообще никакой информации. Мы хотели выйти, готовились к игре, тренировались, нам было тяжело не выйти на матч, но это общее решение, сейчас будет думать, что делать дальше, если будет какая-то реакция на наш поступок, надеемся, что что- то изменится", - сказала Перепелкина.

Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда "Динамо", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба. Ранее стало известно, что игроки и персонал женской команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

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