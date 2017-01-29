Глава ФССР Гарт довольна выступлением сборной России на ЧМ по санному спорту

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт довольна выступлением национальной команды на чемпионате мира. Об этом она заявила ТАСС.

На турнире, который завершился в воскресенье в австрийском Инсбруке, российские спортсмены завоевали два серебра (Роман Репилов) и одну бронзу (эстафета).

"Довольна выступлением сборной. Репилов - молодец, сейчас бронза в эстафете и это лучше чем ничего, битва была сумасшедшая, соперники все очень сильные. Мы рады, что удалось вырвать бронзу в командной гонке", - сказала Гарт.