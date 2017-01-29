Состав сборной России на Юношеский олимпийский фестиваль утвердят 2 февраля

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состав сборной России на Европейский юношеский олимпийский фестиваль исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердит 2 февраля. Об этом ТАСС сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Игорь Казиков.

Фестиваль пройдет в турецком Эрзуруме с 12 по 17 февраля.

"2 февраля пройдет исполком олимпийского комитета, на котором мы утвердим состав", - сказал Казиков.

Ранее исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которые являются организаторами фестиваля, принял решение не отменять соревнования, несмотря ни на какие обстоятельства в связи с ситуацией с безопасностью в Турции. Однако более 15 стран полностью или частично отказались от участия в соревнованиях.

ОКР получил от организаторов гарантии безопасности спортсменов. в Турцию сборная должна отправиться 11 февраля.