Тренер: бойкот матча волейболистками "Динамо" является разовой акцией

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МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Бойкот матча чемпионата России волейболистками краснодарского "Динамо" является разовой акцией. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Константин Ушаков.
В воскресенье "Динамо" не вышло на игру против одноименного клуба из Казани из-за того, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.
"Бойкот матча - это разовая акция, мы поддержали мужскую команду. Девочки продолжат тренироваться. Будем ждать решения и реакции от руководителей клуба, собственно с этой целью мы и бойкотировали игру", - сказал Ушаков.
Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда "Динамо", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.
В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает четвертое место.