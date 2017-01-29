Тренер: бойкот матча волейболистками "Динамо" является разовой акцией

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Бойкот матча чемпионата России волейболистками краснодарского "Динамо" является разовой акцией. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Константин Ушаков.

В воскресенье "Динамо" не вышло на игру против одноименного клуба из Казани из-за того, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

"Бойкот матча - это разовая акция, мы поддержали мужскую команду. Девочки продолжат тренироваться. Будем ждать решения и реакции от руководителей клуба, собственно с этой целью мы и бойкотировали игру", - сказал Ушаков.

Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда "Динамо", чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает четвертое место.