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Спортдиректор клуба: возраст не помешает Фарфану успешно выступать за "Локомотив"

Спорт
29 января, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
По словам Эрика Штоффельхауса, хорошо, что у футболиста есть прямой конкурент по позиции Владислав Игнатьев
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Джефферсон Фарфан (слева)

Джефферсон Фарфан (слева)

© EPA/KEVIN KUREK

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возраст не помешает новичку московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсону Фарфану успешно выступать за команду. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с хорватским "Осиеком" в видеохостинге Youtube сообщил спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус.

Фарфану в октябре текущего года исполнится 33 года. В воскресенье "Локомотив" объявил о подписании контракта с перуанским футболистом. Инициатором подписания стал Штоффельсхаус.

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"Есть очень много возрастных футболистов, которые демонстрируют прекрасный футбол. Например, Денисов - он прекрасно работает, и ему не мешает возраст в паспорте. Я знаю, какой прекрасный футболист Фарфан и ему также не помешает тема возраста", - сказал Штоффельсхаус.

"Джефферсон демонстрировал прекрасный уровень в "Шальке" на протяжении шести-семи лет, было здорово с ним работать. Сейчас он был свободным агентом, поэтому было трудно его не взять. Все совпало, мы искали футболиста на позицию крайнего нападающего и просто не могли пройти мимо такой звезды, как Фарфан. Он поможет команде своим мастерством и опытом", - добавил спортивный директор.

По его словам, хорошо, что у Фарфана есть прямой конкурент по позиции Владислав Игнатьев. "Игнатьев является прямым конкурентом Джефферсона по позиции. И это хорошо, когда на каждую позицию претендует ни один футболист. Эта конкуренция дает возможность футболистам не сдавать позиции", - отметил немец.

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.

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