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Спортивный директор "Локомотива": наши болельщики будут рады новым футболистам

Спорт
29 января, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
В воскресенье "Локомотив" объявил о подписании контракта с первым новичком зимнего трансферного окна перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба "Локомотив" будут рады и воодушевлены от игроков, которых команда приобретет в зимнее трансферное окно. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с хорватским "Осиеком" в видеохостинге Youtube сообщил спортивный директор клуба Эрик Штоффельсхаус.

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В воскресенье "Локомотив" объявил о подписании контракта с первым новичком зимнего трансферного окна перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном.

"Могу обещать, что болельщики будут рады и воодушевлены от футболистов, которых мы приобретем в это трансферное окно", - сказал Штоффельсхаус.

"Я очень рад, что нам удалось подписать Фарфана, он был номером один в моем плане, - продолжил спортивный директор. - И это прекрасно, когда сразу первого футболиста удается взять. Но он не один, у нас будут еще новые футболисты. Не могу сказать, кто это, надо просто подождать".

Штоффельсхаус был назначен на пост спортивного директора клуба 22 января. Ранее этот пост занимал Игорь Корнеев.

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