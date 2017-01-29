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Демченко: саночники РФ на ОИ-2018 будут бороться за медали в условиях жесткой конкуренции

Спорт
29 января, 19:44 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Главным фаворитом олимпийского турнира саночников будут представители Германии, которые на ЧМ-2017 завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых награды
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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© Юрий Машков/ТАСС

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане столкнется с очень жесткой конкуренцией не только со стороны сборной Германии. Как сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Демченко, за медали будут бороться саночники США, Канады, Латвии, Австрии и Италии.

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"На Олимпийских играх 2018 года нас ждет очень серьезная конкуренция в борьбе за медали, - считает Демченко. - Очень большой прогресс в результатах показывают команды США и Канады. Если раньше у них был один лидер, то теперь вся команда в эстафете может претендовать на медали. Австрийцы, успешно выступившие на домашнем чемпионате мира, также не захотят год спустя сдавать завоеванные позиции. Серьезное соперничество ждет нас и со стороны сборных Италии и Латвии".

Главным фаворитом олимпийского турнира саночников будут представители Германии, которые на завершившемся в воскресенье в австрийском Инсбруке чемпионате мира завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых награды. Второе место в медальном зачете заняли австрийцы (2-1-0), третьими стали саночники США (1-2-0). Россияне заняли итоговое четвертое место (0-2-1).

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"Все предолимпийское лето мы будем очень активно работать по всем направлениям, - продолжил собеседник ТАСС. - Это касается и подготовки инвентаря, и наращивания физических кондиций у спортсменов, и т.д. За последние три года мы, в принципе, научились подводить спортсменов в наилучшей форме к главным стартам сезона. Но в этом вопросе нет предела совершенству, поэтому будем работать и дальше".

"Нам предстоит как следует изучить олимпийскую трассу в Пхенчхане, на февральском этапе Кубка мира, который пройдет там, будем анализировать, как наши спортсмены едут по этой трассе. Нужно понять, как сделать максимально подходящие сани для этой трассы", - подытожил главный тренер.

На Играх-2014 в Сочи сборная России выиграла две серебряных медали. В личной гонке у мужчин отличился Альберт Демченко, он же вместе с Татьяной Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым сумел занять второе место в командной гонке.

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