Гарт в глубине души рада, что саночники РФ в предолимпийском сезоне остались без золота ЧМ

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт не видит повода для грусти в том, что российские спортсмены не сумели выиграть на чемпионате мира в австрийском Инсбруке ни одной золотой медали. Глава ФССР в беседе с корреспондентом ТАСС призналась, что в глубине души даже рада этому, так как отсутствие наград высшего достоинства заставит российских саночников еще серьезней готовиться к Олимпиаде.

Сборная Германии на завершившемся в воскресенье ЧМ завоевала четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых награды. Второе место в медальном зачете заняли австрийцы (2-1-0), третьими стали саночники США (1-2-0). Россияне заняли итоговое четвертое место (0-2-1). Два серебра выиграл в спринте и классической гонке Роман Репилов, бронзовая медаль была добыта в воскресенье в командной гонке Репиловым, Татьяной Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

"Может быть, и хорошо, что на этом чемпионате мира нам не досталось золота, - считает Гарт. - Ребята понимают, что несмотря на их силу, они могут и проигрывать, поэтому о какой-то расслабленности теперь не может быть и речи. Я, наверно, в глубине души и рада, что мы не взяли золото здесь. Команда понимает, что нужно еще работать, чтобы поменять через года серебро и бронзу чемпионата мира на олимпийское золото".

На втором по важности старте года - чемпионате Европы, который проходил в начале января в немецком Кенигзее, сборная России выиграла золото (Семен Павличенко) и серебро (Иванова).

"На главных турнирах сезона мы сумели выиграть медали, поэтому предолимпийский сезон можно уже сейчас назвать успешным для нас, - продолжила собеседница ТАСС. - Особенно стоит выделить нашу мужскую половину команды, которая очень хорошо себя показывает. Безусловно, стоит отметить Романа Репилова с Семеном Павличенко, Степан Федоров в Инсбруке сумел попасть в восьмерку лучших. Татьяне Ивановой на этом чемпионате мира, наверно, в личных гонках не хватило удачи, ведь в эстафете она показала отличный результат".

"В олимпийский сезон мы войдем с боевым настроением. Хорошие результаты этого года дают нам основания с оптимизмом ждать Олимпийских игр", - подытожила глава ФССР.