Воробьев: ХК "Металлург" оказался не готов к стилю игры ЦСКА в овертайме

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев назвал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА очередной хорошей проверкой в выездной серии команды. Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА обыграл "Металлург" в овертайме со счетом 4:3. Победная шайба на счету Яна Муршака.

"Очередная хорошая проверка для нас в этой поездке. Интересно сыграл ЦСКА овертайм "три на три" персонально, не откатываясь. Мы были к этому не совсем готовы, от этого столько потерь именно в овертайме. Мы всего раз играли овертайм три на три, довольно быстро это закончилось", - сказал Воробьев.

Следующий матч ЦСКА сыграет 1 февраля против "Трактора". "Металлург" в следующем матче сыграет 1 февраля дома с "Северсталью".