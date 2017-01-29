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Воробьев: ХК "Металлург" оказался не готов к стилю игры ЦСКА в овертайме

Спорт
29 января, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
ЦСКА обыграл "Металлург" в овертайме со счетом 4:3
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Илья Воробьев

Илья Воробьев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев назвал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА очередной хорошей проверкой в выездной серии команды. Об этом он рассказал журналистам.

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ЦСКА обыграл "Металлург" в овертайме со счетом 4:3. Победная шайба на счету Яна Муршака.

"Очередная хорошая проверка для нас в этой поездке. Интересно сыграл ЦСКА овертайм "три на три" персонально, не откатываясь. Мы были к этому не совсем готовы, от этого столько потерь именно в овертайме. Мы всего раз играли овертайм три на три, довольно быстро это закончилось", - сказал Воробьев.

Следующий матч ЦСКА сыграет 1 февраля против "Трактора". "Металлург" в следующем матче сыграет 1 февраля дома с "Северсталью".

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