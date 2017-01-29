Сорокин: хоккейный бог наградил ЦСКА за терпение в матче КХЛ с "Металлургом"

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга" терпели до конца и были за это вознаграждены хоккейным богом. Таким мнением с журналистами поделился голкипер столичной команды Илья Сорокин.

ЦСКА в домашнем матче в овертайме обыграл "Металлург" со счетом 4:3.

"Играли с очень сильной командой, молодцы парни, до конца бились, и нас поблагодарил хоккейный бог", - сказал Сорокин.

Капитан "Металлурга" и лидер снайперской гонки КХЛ Сергей Мозякин в матче с ЦСКА оформил дубль. "Это мастер, что тут скажешь. Как его ни разбирай, каждый раз он выходит и все делает по-новому", - отметил Сорокин.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 117 очками продолжает лидировать, ЦСКА на Западе занимает второе место, набрав 125 баллов. В следующем матче 1 февраля "Металлург" примет череповецкую "Северсталь", ЦСКА в тот же день на выезде встретится с челябинским "Трактором".