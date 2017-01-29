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Квартальнов: ХК ЦСКА хотелось бы, чтобы судьи давали играть армейцам жестче

Спорт
29 января, 20:39 UTC+3
Хоккеисты ЦСКА на домашнем льду победили обладателей Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" в овертайме со счетом 4:3
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Дмитрий Квартальнов

Дмитрий Квартальнов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тренерскому штабу хоккейного клуба ЦСКА хотелось бы, чтобы судьи побольше давали в матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играть жестко. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Хоккеисты ЦСКА на домашнем льду победили обладателей Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" в овертайме со счетом 4:3.

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"Судья определяет игру по первому удалению, тем, какую он берет грань. Мне очень понравилась игра в Нижнем Новгороде, она была живая, интересная, - сказал Квартальнов. - Какие-то мелочи судьи пропускали, но игра была "в кость". Нам бы хотелось, чтобы давали играть".

Армейцы сравняли счет в основное время на последних его секундах.

"Думаю, болельщикам игра понравилась. Забили "6 на 5". Мало бросали, но когда время поджимало, ребята исправились. В конце где-то повезло, и овертайм хорошо сложился. Понимали, что "Магнитка" первая команда в лиге по большинству, хотели сыграть хорошо, но не получилось, были ошибки", - отметил Квартальнов.

ЦСКА в следующем матче в Челябинске 1 февраля сыграет с "Трактором".

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