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Сборная Ганы обыграла команду ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка Африки

Спорт
29 января, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:1
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© EPA/Gavin Barker

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Ганы обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Габоне.

В составе победителей голы забили Джордан Айю (63-я минута) и Андре Айю (78, c пенальти). У проигравших отличился Поль-Жозе Мпоку (68).

Соперником команды Гана по полуфиналу будет сборная Камеруна.

Турнир завершится 5 февраля.

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