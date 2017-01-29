Сборная Ганы обыграла команду ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка Африки

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сборная Ганы обыграла команду ДР Конго со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Габоне.
В составе победителей голы забили Джордан Айю (63-я минута) и Андре Айю (78, c пенальти). У проигравших отличился Поль-Жозе Мпоку (68).
Соперником команды Гана по полуфиналу будет сборная Камеруна.
Турнир завершится 5 февраля.